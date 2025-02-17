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Общество

T2 добавит 300 Гб обладателям новых смартфонов вне зависимости от места покупки девайса

Российский оператор мобильной связи T2 запускает акцию для владельцев новых моделей смартфонов. Компания предоставляет им дополнительный пакет интернет-трафика. Клиенты получат 300 Гб на один год или подписку MiXX S на шесть месяцев, которая добавит аналогичный объём трафика. Бонус доступен владельцам устройств, впервые активированных в сети T2 в период проведения акции. Место приобретения девайса при этом значения не имеет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: ПАИ

T2 с помощью big data проанализировала, когда клиенты оператора чаще всего меняют смартфоны. Так, компания сравнила следующие периоды 2024 года: новогодние праздники, 23 февраля и 8 марта, начало учебного года. Активнее всего пользователи меняли смартфоны 23 февраля и 8 марта – накануне этих праздников и сразу после них: на 15 % больше, чем в Новый год, и на 66 % чаще по сравнению с 1 сентября. При этом 8 марта сим-карты регистрировали в новых девайсах почти в два раза чаще, чем 23 февраля. Вывод о том, что 23 февраля и 8 марта – самые активные периоды обновления устройств, указывает на актуальность новой акции T2.

К предстоящим праздникам T2 подготовила особое предложение для тех, кто купит новый смартфон для себя или получит его в подарок от близкого. Компания порадует клиентов бонусом в виде дополнительных гигабайтов трафика. Так, 300 Гб получат действующие и новые абоненты пакетных тарифов T2, которые активируют новое устройство в сети оператора с 12 февраля до 25 марта 2025 года.

В акции участвуют более 150 моделей смартфонов, выпущенных в 2022–2025 годах. Абонент может приобрести девайс как в салоне розничной сети Т2, так и в других точках продаж. После установки сим-карты T2 в гаджет система определит устройство как новое. В результате клиент в течение трёх дней получит подписку MiXX S на полгода или пакет интернет-трафика на год, если подписка уже подключена. Об этом оператор проинформирует клиента с помощью SMS-уведомления и в личном кабинете мобильного приложения.

T2 предоставляет бонус разово на конкретную сим-карту и модель смартфона. В акции участвуют тарифы открытой и архивной линейки: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Премиум», «Супер», «Игровой», Black, Premium, «Безлимит», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Хватит!», а также тарифные планы, в названии которых указывается объём минут и гигабайтов.

Полный список моделей смартфонов, участвующих в акции, доступен по ссылке.

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