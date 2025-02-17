Более 12 млн рублей выманили мошенники у псковичей

12:32, 17 февраля 2025, ПАИ

Более 12 миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Острова и Невеля звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. В частности, под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также оформления кредитов злоумышленники завладели сбережениями граждан. А некоторым псковичам аферисты предложили в интернете дополнительный заработок.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.