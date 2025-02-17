Пскович попался на краже продуктов из магазина
16 февраля около 19:00 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который совершил хищение из магазина на улице Труда. Об этом ПАИ сообщии в Управлении Росгвардии по Псковской области.
По сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания. Общая сумма ущерба составила 1572 рубля.
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