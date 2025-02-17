Пскович попался на краже продуктов из магазина

12:50, 17 февраля 2025, ПАИ

16 февраля около 19:00 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который совершил хищение из магазина на улице Труда. Об этом ПАИ сообщии в Управлении Росгвардии по Псковской области.

По сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания. Общая сумма ущерба составила 1572 рубля.