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Культура

«Мы посчитали важным приехать туда, где Россия началась»: французские турагенты впечатлены Псковом

Псковский музей посетили представители парижского турагентства Clio, чтобы познакомиться с культурным наследием Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей

Директор агентства Кристиан Маркан и его коллеги третий раз за год посещают Россию, чтобы открыть культуру страны для себя и своих клиентов. Кристиан Маркан со своими коллегами занимается активной пропагандой русской культуры во Франции и заявляет о ее важности для мировой культуры.

«Мы хорошо знаем Россию и посчитали важным приехать в Псков, туда, где Россия началась. Ранее Псков я знал только по книгам и решил, что нужно увидеть его своими глазами. Мы впечатлены богатством архитектурным и музейным, в особенности крепостными башнями и стенами. Это уникальное место, важнейшее звено между восточной и западной культурой», – отметил Кристиан Маркан.

Французские гости посетили все знаковые объекты и экспозиции музея – Псковский кремль, Спасо-Преображенский собор, Покровскую башню и Поганкины палаты с экспозициями «Живопись древнего Пскова» и «Кабинет купца Поганкина».

Туристическое агентство Clio организовывает профессиональные туры для историков, искусствоведов и простых эрудитов, стремящихся открывать мир «иначе». Агентство основано в 1976 году по инициативе путешествующих историков, желающих поделиться с другими людьми богатствами мировых цивилизаций.

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