Обучающий семинар для инвестиционных уполномоченных муниципальных образований проходит в Пскове

13:17, 17 февраля 2025, ПАИ

Обучающий семинар для инвестиционных уполномоченных муниципальных образований проходит в Пскове сегодня, 17 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Спикерами выступают генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Ольга Стефаненко и руководитель местного центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Также в мероприятии принимают участие более 30 инвестиционных уполномоченных муниципальных образований. Для них эксперты рассказывают о тонкостях в сопровождении и работе с инвесторами, а также о возможных проблемах и путях их предотвращения на всех этапах работы с ними. После выступлений экспертов инвестиционные представители муниципалитетов в формате деловой игры расскажут о своих проектах.