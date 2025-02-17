Обучающий семинар для инвестиционных уполномоченных муниципальных образований проходит в Пскове
Обучающий семинар для инвестиционных уполномоченных муниципальных образований проходит в Пскове сегодня, 17 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Спикерами выступают генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Ольга Стефаненко и руководитель местного центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.
Также в мероприятии принимают участие более 30 инвестиционных уполномоченных муниципальных образований. Для них эксперты рассказывают о тонкостях в сопровождении и работе с инвесторами, а также о возможных проблемах и путях их предотвращения на всех этапах работы с ними. После выступлений экспертов инвестиционные представители муниципалитетов в формате деловой игры расскажут о своих проектах.
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