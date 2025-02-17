Восемь кафе в Пскове взяли на работу персонал без медицинских книжек
Прокуратура обнаружила, что в восьми кафе Пскова работают 10 человек без медицинских книжек. Как сообщили ПАИ в прокуратуре города, все они непосредственно связаны с производством, хранением, транспортировкой и продажей продуктов и питьевой воды.
Все нарушители не прошли предварительный медицинский осмотр при устройстве на работу.
В этой связи прокуратура внесла в адрес индивидуального предпринимателя представление с требованием немедленно устранить нарушения, после чего предприниматель организовал для сотрудников кафе медосмотр.
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