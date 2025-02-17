Фольклорный ансамбль ПсковГУ организует масленичный балаган в Пскове, Родине и Неёлово
Представление масленичного балагана «Волк и семеро козлят» покажут фольклорные ансамбли Пскова, в число артистов вошли и участники коллектива «Плескава» из ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Зрители смогут посмотреть выступление 21 февраля в 19:00 по адресу: улица Красноармейская, 21 (здание Детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусоргского).
25 февраля в 19:00 творческие команды выступят в Родинском ДК по адресу: деревня Родина, улица Юбилейная, 1.
28 февраля в 19:00 представление можно посмотреть в Нееловском ДК по адресу: деревня Неёлово, улица Юбилейная, д. 7.
Вход для посетителей свободный.
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Фольклорный ансамбль ПсковГУ организует масленичный балаган в Пскове, Родине и Неёлово