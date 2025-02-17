Молодёжь Псковской области приглашают принять участие во всероссийских интеллектуально-спортивных играх

14:40, 17 февраля 2025, ПАИ

Молодёжь Псковской области приглашают принять участие в соревнованиях по компьютерному спорту Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, региональный этап которой проходит с 18 ноября прошлого года и завершится 2 марта этого. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Лига объединяет команды общеобразовательных организаций, которые соревнуются в пяти видах: Dota 2, «мир танков», «тетрис», «поиск в интернете» и «электронные шахматы». Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество баллов по сумме дисциплин.

2 марта станет известно, сборная какой школы отправится представлять регион на зональном этапе с 3 по 30 марта. Победители зональных соревнований встретятся в финале в Москве в апреле. Призовой фонд итогового турнира составит более миллиона рублей.

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