Как злоумышленники снимают чужие деньги без использования карты, рассказал эксперт
Мошенники научились снимать деньги с банковских счетов людей без использования их карт. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Чтобы украсть деньги, злоумышленники звонят людям и сообщают, что с их счетов пытаются похитить деньги. Если жертва верит, мошенники убеждают её немедленно установить на своём телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка.
«После установки вредоносного приложения аферисты просят жертву запустить его, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации и спасения денег на счёте», – объяснил Александр Иванов. Вирусное приложение позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы, благодаря которому аферисты могут управлять деньгами человека как угодно, подчеркнул он.
Гость студии настоятельно рекомендует не скачивать такие приложения и программы, а также не сообщать личные и финансовые данные.
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