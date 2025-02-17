Окровавленную девушку нашли в туалете торгового центра в Пскове

13:58, 17 февраля 2025, ПАИ

В одном из женских туалетов на втором этаже ТЦ «ПИК 60» в Пскове обнаружили окровавленную девушку, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики госпитализировали её в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.