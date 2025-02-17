Окровавленную девушку нашли в туалете торгового центра в Пскове
В одном из женских туалетов на втором этаже ТЦ «ПИК 60» в Пскове обнаружили окровавленную девушку, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие медики госпитализировали её в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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