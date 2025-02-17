15 тысяч упаковок запрещённых в России ветпрепаратов обнаружил Россельхознадзор

14:01, 17 февраля 2025, ПАИ

Россельхознадзор с помощью «Честного знака» выявил 15 тысяч упаковок запрещённых в России ветпрепаратов, сообщает ведомство.

Речь идет об иностранных препаратах, у которых нет заключения о соответствии производственной площадки правилам GMP (надлежащей производственной практики) и поступивших с территории союзного государства. Реализация такой продукции запрещена федеральным законом «Об обращении лекарственных средств».

Руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков отметил, что благодаря маркировке растет количество легальных производителей и импортеров: «С момента подписания постановления правительства об обязательной маркировке ветеринарных препаратов количество известных импортеров ветеринарных препаратов увеличилось в 2,3 раза. Если до старта маркировки было известно о 39 компаниях, то на данный момент в системе зарегистрирована 91 организация, занимающаяся ввозом иностранных лекарств для животных. В целом новые импортеры ввезли в страну 23% от всего объема импортных ветеринарных препаратов, что также говорит о значительном обелении рынка».