13 градусов: в Плюсском районе из-за аварии в котельной сократили учебный день в школе

14:12, 17 февраля 2025, ПАИ

Учебный день сократили в Заплюсской средней школе из-за аварии в котельной, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова в комментариях в группе «Территориальный отдел «Заплюсье» АПО» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас вернулась из Заплюсья. Один котёл работает на полную мощность. Второй на разогреве, ближе к обеду приедут специалисты по котловому оборудованию. Прошли соцучреждения: школу, детсад, интернат. В школе сегодня все учащиеся, кто из деревень на удалённом обучении. На переменах организован горячий чай. Температура в помещениях 13–16 градусов. Учебный день сокращён. Определена кабинетная система. В интернате температура 16–20 градусов. В детском саду дети размещены в одной группе, посещаемость – три человека. Во всех помещениях включены электробатареи», – написала Наталья Иванова.

Сегодня утром сообщалось, что специалисты устраняют причину выхода из строя одного из котлов отопления в Заплюсье.