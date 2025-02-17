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Общество

Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове

Карьерный форум «Труд крут» стартовал в Пскове сегодня, 17 февраля. Мероприятие проходит на площадке ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Карьерный форум «Труд крут» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Этот карьерный форум имеет два вектора. Первый вектор, который для нас очень важен, – это знакомство со студенческими отрядами. Многие из вас уже сейчас прошлись по третьему этажу и увидели музей студенческих отрядов. А после того, как мы сейчас закончим нашу торжественную часть, вы отправитесь знакомиться прямо со всеми направлениями. И ребята из студенческих отрядов расскажут вам, где они работают, чем они занимаются», – отметила командир регионального отделения РСО Алла Сердцева.

Кроме того, на торжественном открытии к участникам обратилась проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева.

«Ваше движение в нашем университете – одно из самых многочисленных. И я не устаю говорить, что студенческие отряды могут всё. Они умеют дружить, классно работать, собирать команды, помогать тем, кому эта помощь действительно нужна. И поэтому очень важно этот форум сегодня провести и дать старт Неделе студенческих отрядов», – подчеркнула она.

Отметим, что в рамках мероприятия также пройдёт панельная сессия с работодателями. А вечером в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт.

Добавим, что сегодня в России празднуют День российских студенческих отрядов.

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