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День Российских студенческих отрядов празднуют сегодня

День Российских студенческих отрядов празднуют сегодня, 17 февраля.

С момента появления первых советских студенческих отрядов-добровольцев, отправившихся на освоение целинных земель в Казахстан в 1959 году, прошло более 60 лет. За это время через движение студенческих отрядов прошло свыше 20 миллионов человек.

Фото из группа регионального отделения РСО в соцсети «ВКонтакте»

В начале 2000-х годов российское студенческое движение стало активизироваться. Внимание к российским студенческим отрядам привлекло правительство страны, в первую очередь Министерство образования РФ. В 2003 году вопрос о деятельности студотрядов обсуждался на Правительственной комиссии по делам молодежи, а также прошел первый слет участников студенческого движения в Екатеринбурге. В следующем году, 17 февраля 2004 года, в Москве состоялся Всероссийский Форум студенческих отрядов, где было основано молодёжное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды».

Эта дата считается Днём рождения студенческих отрядов в России и была выбрана для учреждения праздника. Следует отметить, что президент России Владимир Путин также был участником одного из студенческих отрядов в своей юности, о чем он упоминал во время встреч с бойцами студенческого движения.

Сегодня Российские Студенческие Отряды представляют собой крупнейшую молодёжную организацию в стране. Организация активно занимается гражданским и патриотическим воспитанием, а также развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне праздника встретился со студотрядовцами и поблагодарил их за работу. Сейчас в региональном отделении РСО насчитывается свыше тысячи человек.

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