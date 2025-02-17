Появление круглосуточных детских садов поддержали псковские родители
Появление круглосуточных детских садов поддержали во время финала городского конкурса «Воспитатель года России – 2025» в Пскове, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Telegram-канале.
При подготовке к финалу участники провели опрос среди родителей и выяснили, какие направления деятельности в дошкольных учреждениях могут стать наиболее перспективными. Оказалось, что большая часть опрошенных родителей выступает за появление круглосуточных групп на пятидневную неделю.
Наталия Соколова предложила псковичам ответить в сообщениях под постом (t.me/ombudslady60/3121), почему при опросе мог появиться такой вариант ответа у родителей, а также поделиться своим мнением по поводу круглосуточных детских садов.
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