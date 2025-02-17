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Общество

Более 45 тысяч жителей Псковской области перешли на электронные трудовые книжки

Более 45 тысяч жителей Псковской области сделали свой выбор в пользу электронной трудовой книжки, а для 18 тысяч молодых псковичей ЭТК открыли при устройстве на первую работу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

«С помощью электронной трудовой каждый работник получает удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности через личный кабинет на портале «Госуслуги». Эти сведения можно распечатать, отправить по электронной почте или сохранить», – отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Жители Псковской области могут дистанционно направлять информацию при устройстве на работу с 2020 года. Выписка заверяется цифровой подписью и является юридически равнозначной бумажной версии документа. Её можно отправить работодателю любым удобным способом, в том числе по электронной почте.

Сведения из ЭТК можно получить у своего работодателя, но только за периоды работы у него.

«Жители региона, которые пока не выбрали форму трудовой, могут сделать это в любое время. Для перехода с бумажной на электронную трудовую книжку работнику необходимо подать своему работодателю заявление о выборе способа ведения трудовой книжки», – рассказали в региональном отделении СФР.

Отметим, что с 2021 года у псковичей, впервые устроившихся на работу, трудовая книжка ведётся сразу в электронном виде.

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