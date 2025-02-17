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Общество

Псковичи могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров

Псковичи могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров. Такую возможность реализовала цифровая экосистема МТС для своих абонентов. По мнению компании, новая опция позволяет усилить фокус на качественном и своевременном решении вопросов клиентов, а также повысить мотивацию и вовлечённость сотрудников.

Фото: ПАИ

Культура добровольных чаевых набирает обороты в российской цифровой среде – сегодня считается уместным оставлять вознаграждение не только официантам, как было принято раньше, но и другим работникам сферы услуг: курьерам, работникам пунктов выдачи заказов, кассирам, администраторам заведений, мастерам индустрии красоты.

Так, проведённый анализ MTS AI (аналитика речевых данных, активно использующаяся в клиентском сервисе мобильного оператора) показал: многие абоненты хотели бы иметь возможность вознаградить обслуживающих их сотрудников за качественную работу. Это подтвердил и пилотный проект компании: 90 % работников call-центров получили чаевые. Максимальная сумма перевода составила 1 551 рубль. Как отмечают эксперты, объём безналичных чаевых уже в 2024 году вырос на 67 %, а средний чек – на 44 % по сравнению с 2023 годом.

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