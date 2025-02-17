Биометрию для посадки на поезд в России могут ввести уже в ближайшем будущем

16:28, 17 февраля 2025, ПАИ

Правительство России одобрило применение биометрии для посадки на поезд при наличии технической возможности у железнодорожного перевозчика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Подтверждение личности будет осуществляться на перроне через взгляд на камеру мобильного устройства, однако привычные способы посадки на поезд останутся.

У клиентов РЖД появится альтернатива бумажному билету или паспорту, а значит, появится возможность путешествовать легче, используя лишь свои биометрические данные, отметил Дмитрий Григоренко.

Сервис вступит в силу для пользователей единой биометрической системы. Россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

Закрытое тестирование сервиса пройдет уже в этом году.