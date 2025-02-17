Акция в поддержку защитников Отечества пройдёт в Великих Луках 21 февраля

16:33, 17 февраля 2025, ПАИ

Акция в поддержку защитников Отечества состоится 21 февраля в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению сухих супов, плетению маскировочных сетей, изготовлению сухих душей, окопных свечей, а также оказанию первой медицинской помощи в военно-полевых условиях.

Во время мероприятия активисты сделают открытки защитникам Отечества, а отделение «Молодой Гвардии» проведёт акцию «Поздравь защитника Отечества». Таким образом, все желающие смогут направить сообщение с пожеланиями в зону боевых действий.

Акция включит несколько площадок, на одной из которых представят оборудование: РЭБ, БПЛА, бронежилеты и прочее. Кроме того, организаторы проведут мастер-класс по сборке и разборке оружия.

«На протяжении всего мероприятия можно будет оказать материальную поддержку защитникам Отечества. Все вырученные деньги будут направлены на приобретение вещей, предметов и оборудования, необходимого великолучанам, в настоящее время принимающим участие в СВО», – отметили в пресс-службе муниципалитета.