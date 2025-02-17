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Общество

Более 56 тысяч заражённых цветов пытались ввезти в Россию через Санкт-Петербург и Псковскую область с начала года

С начала 2025 года на складах временного хранения в Санкт-Петербурге и Псковской области государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе карантинного фитосанитарного контроля выявили насекомых, морфологически схожих с опасным карантинным объектом, в 56 148 срезанных цветах (включая розы, хризантемы, гипсофилы, гвоздики, альстромерии и другие). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Лабораторные исследования, проведённые специалистами, подтвердили наличие западного цветочного трипса в 120 партиях импортированных цветов. Эти цветы были выращены в Нидерландах, Кении, Колумбии, Эфиопии, Эквадоре, Италии и Израиле.

Все заражённые партии цветов были уничтожены по решению собственников в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими карантин растений, уточнили в пресс-службе.

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