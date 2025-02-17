Продажа билетов открыта: с 16 мая будут курсировать беспересадочные вагоны из Санкт-Петербурга и Москвы в Себеж

17:02, 17 февраля 2025, ПАИ

Вагоны беспересадочного сообщения Санкт-Петербург – Себеж и Москва – Себеж вновь будут курсировать в этом году начиная с 16 мая и до конца августа раз в неделю, сообщает телеграм-канал «1520. Все о ж/д». Продажа билетов уже открыта.

Вагоны будут отправляться из Санкт-Петербурга и Москвы до Великих Лук по пятницам в составе поездов № 607 Петербург – Великие Луки и № 63 Москва – Псков и далее после 2,5-часовой стоянки в Луках следовать совместно до Себежа. В обратную сторону вагоны будут ходить по воскресеньям.

В этом году вагоны будут останавливаться на всех промежуточных остановочных пунктах.

РЖД/ФПК возобновили маршрут в прошлом году, спустя 14 лет после отмены, однако изначально остановки были введены только на крупных станциях. Маршрут связывает Санкт-Петербург и Москву с городами на западе Псковской области – Пустошкой, Идрицей, Себежем.