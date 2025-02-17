Смотр-конкурс «Готовы Родине служить» прошёл в Себеже

17:33, 17 февраля 2025, ПАИ

Районный смотр-конкурс «Готовы Родине служить» прошёл в Себеже сегодня, 17 февраля. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











С приветственным словом к участникам обратился начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов. «Смотр-конкурс проходит уже третий раз. Этот год особый – Год защитника Отечества. В этом году предусмотрено много мероприятий, сегодняшнее – одно из них», – отметил он.

Школьники соревновались в трёх конкурсах: «Строевая подготовка», «Разборка-сборка автомата» и творческом.

Для командиров был предусмотрен отдельный конкурс. В нём жюри отметило двух лучших – Маргариту Родину и Глеба Крама. Специального приза от пограничников были удостоены участники Себежской основной школы.

В районном смотре-конкурсе «Готовы Родине служить» первое место заняла Кузнецовская средняя школа, второе – Себежская основная школа и третье место заняла Сосновоборская средняя школа.