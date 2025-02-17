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Происшествия

Несколько уголовок за пьяные вождения: в Псковской области водителя-рецидивиста отправили в колонию

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения – по приговору суда от 4 октября 2023 года и от 10 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Основное наказание в виде ограничения свободы мужчина уже полностью отбыл. Оставшийся срок назначенного дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортом составлял один год два месяца и 24 дня.

В ноябре 2024 года он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. На улице Горького в Пыталово машину остановил сотрудник ДПС. У водителя выявили алкогольное опьянение. Действия мужчины квалифицировали по части 2 статьи 264.1 УК РФ как управление автомобилем человеком, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.

В суде житель Пыталовского района с обвинением полностью согласился, по его ходатайству дело рассмотрели в особом порядке.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда, уточнили в пресс-службе.

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