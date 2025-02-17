Муниципальный этап Лиги дебатов «Истина» прошёл на базе Центра образования Опочецкого округа

19:39, 17 февраля 2025, ПАИ

Муниципальный этап региональной Лиги дебатов «Истина» прошёл на базе Центра образования Опочецкого округа сегодня, 17 февраля. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Масштабное мероприятие для молодёжи организуют в Опочецком округе уже не первый год и проходит в рамках проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В публичной дискуссии приняли участие учащиеся из гимназии (команда «Взгляд») и школы № 4 (команда «Шанс»). Ребята рассуждали на тему «Социальные сети приводят к одиночеству». По результатам интеллектуальной игры наибольшее количество баллов набрала команда «Взгляд». Она и представит Опочку на региональном этапе в Пскове.

Команды-соперницы высказывали свои подтверждающие или отрицающие аргументы, доказывали, спорили, обсуждали одну и ту же проблему с разных точек зрения. Они с большим успехом приводили свои рациональные аргументы, раскрывающие собственный взгляд на проблему.

Члены компетентного жюри отметили высокую эрудированность школьников в обсуждаемых вопросах, их ораторские способности, логику построения аргументов, умение работать в команде. Такие дебаты помогают учащимся уверенно отстаивать свою точку зрения и брать ответственность за свои слова. У школьников формируется культура спора, ведения дискуссии, навыки ораторского искусства, а также повышается интерес к актуальным проблемам современного общества.

Ранее сообщалось, что командную работу и лидерские качества «прокачивают» на семинаре члены Псковского молодёжного парламента.