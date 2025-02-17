Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области в выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

16 февраля у дома на улице Ижорского Батальона в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Ауди», которым, как выяснилось, управлял 39-летний нетрезвый пскович. А 15 февраля в Великих Луках на Октябрьском проспекте на ВАЗе ехал пьяный 44-летний горожанин. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 февраля 2025

Стали известны подробности угона автомобиля, на котором пскович повредил 10 машин
17 февраля 2025

Окровавленную девушку нашли в туалете торгового центра в Пскове
17 февраля 2025

Более 12 млн рублей выманили мошенники у псковичей
17 февраля 2025

Автомобиль вылетел в кювет после столкновения с «Газелью» в Псковском районе
17 февраля 2025

Водитель внедорожника едва уцелел в ДТП на трассе Псков – Гдов
16 февраля 2025

Движение заблокировано на круговом перекрёстке улиц Труда и Леона Поземского в Пскове из-за ДТП
16 февраля 2025

Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе
15 февраля 2025

Стало известно о состоянии попавшей под поезд девушки в Великих Луках

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...