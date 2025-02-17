Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

19:51, 17 февраля 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области в выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

16 февраля у дома на улице Ижорского Батальона в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Ауди», которым, как выяснилось, управлял 39-летний нетрезвый пскович. А 15 февраля в Великих Луках на Октябрьском проспекте на ВАЗе ехал пьяный 44-летний горожанин. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.