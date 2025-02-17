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Общество

Руководитель компании по домостроению: Сейчас идёт тренд на локации, где отсутствует цивилизация

Тренд на расположение жилья вдали от цивилизации отметил руководитель компании MODUL Алексей Иванников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.

Алексей Иванников. Фото: ПАИ

Покупатели модульных домов всё чаще обращаются с запросом установить жильё вдали от городских застроек, заметил эксперт. «Люди настолько устали от каменных джунглей. Просто хотят отдыхать и душой, и телом. И более того, сейчас вообще идёт тренд на такие локации, где отсутствует цивилизация в виде, например, мобильной связи, – сказал он и добавил: – Это непередаваемое впечатление, когда ты просто забываешь про телефон, видишь природу не через экран. Но должны быть средства для максимально качественного пребывания на этом месте».

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