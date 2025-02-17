Руководитель компании по домостроению: Сейчас идёт тренд на локации, где отсутствует цивилизация

20:10, 17 февраля 2025, ПАИ

Тренд на расположение жилья вдали от цивилизации отметил руководитель компании MODUL Алексей Иванников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.

Покупатели модульных домов всё чаще обращаются с запросом установить жильё вдали от городских застроек, заметил эксперт. «Люди настолько устали от каменных джунглей. Просто хотят отдыхать и душой, и телом. И более того, сейчас вообще идёт тренд на такие локации, где отсутствует цивилизация в виде, например, мобильной связи, – сказал он и добавил: – Это непередаваемое впечатление, когда ты просто забываешь про телефон, видишь природу не через экран. Но должны быть средства для максимально качественного пребывания на этом месте».