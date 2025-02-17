Профсоюзы пользуются авторитетом в обществе – Татьяна Победова

20:48, 17 февраля 2025, ПАИ

Председатель Псковской областной организаций профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова рассказала ПАИ, как профсоюзы помогают обществу, чем занимается профобъединение, которое она возглавляет, и каких успехов оно добилось, а также кого они выдвинули на должность председателя Псковского облсовпрофа и почему.

– Татьяна Георгиевна, почему профсоюзы важны для общества и каковы основные направления их деятельности?

– Профсоюзы сегодня пользуются авторитетом в обществе. Оно рассматривает профсоюз как общественную организацию, которая может обеспечить реальную поддержку трудовым коллективам и членам профсоюза. Это позволяет результативно решать вопросы заключения коллективных договоров, реализации мер социальной поддержки работников, организации безопасных условий труда.

Основными, приоритетными направлениями в работе областной организации профсоюзов является защита социально-трудовых отношений, контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде, организация культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы.

– А чем сейчас, в начале 2025 года, живёт ваша профсоюзная организация и какие задачи решает?

– В Псковской областной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации сейчас проходит отчётно-выборная кампания. Почти во всех территориальных и первичных организациях уже прошли собрания и конференции, на которых были избраны на новый срок председатели и утверждены планы на следующий отчётный период.

Завершится действие отчётов и выборов областной конференцией, которая состоится 16 апреля 2025 года, где делегаты будут избирать председателя Псковского областного совета профсоюзов.

– Результаты отчётов радуют? Какими достижениями можете похвастаться?

– В отчётном периоде проделана огромная работа по увеличению и сохранению профсоюзного членства. Удалось увеличить рост своих рядов и создать более 20 первичных профсоюзных организаций. Областная организация проводила обучающие семинары по различным направлениями, смотры-конкурсы, туристические слёты и культурно-массовые мероприятия.

– Вы упомянули о том, что на конференции предстоит избрать председателя Псковского облсовпрофа. Кого вы видите кандидатом на этот пост и почему?

– В воплощении уставных задач нашей организации в последние пять лет большую организационную и юридическую помощь оказывал Псковский облсовпроф. Профобъединение под руководством Игоря Иванова является профессиональной и грамотной командой. Поэтому на заседании коллегиального органа было принято единогласное решение выдвинуть на должность председателя Псковского облсовпрофа именно Игоря Олеговича Иванова.

Я лично знаю его много лет и только с положительной стороны. Целеустремлённый и справедливый руководитель, ставящий общественные профсоюзные вопросы выше личных. Человек, сумевший объединить команду единомышленников – председателей отраслевых профсоюзов и профсоюзных комитетов – ради величия профсоюзного движения. За период работы в качестве председателя он сумел сохранить профсоюзное имущество и вывести профсоюзные санатории из предбанкротного состояния, в которое лечебные учреждения были загнаны предыдущими органами правления. Уверена, что Игоря Олеговича, несомненно, поддержит большинство отраслевых профсоюзов.

Беседовал Константин Козловский