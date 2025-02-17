Профсоюзы пользуются авторитетом в обществе – Татьяна Победова
Председатель Псковской областной организаций профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова рассказала ПАИ, как профсоюзы помогают обществу, чем занимается профобъединение, которое она возглавляет, и каких успехов оно добилось, а также кого они выдвинули на должность председателя Псковского облсовпрофа и почему.
– Татьяна Георгиевна, почему профсоюзы важны для общества и каковы основные направления их деятельности?
– Профсоюзы сегодня пользуются авторитетом в обществе. Оно рассматривает профсоюз как общественную организацию, которая может обеспечить реальную поддержку трудовым коллективам и членам профсоюза. Это позволяет результативно решать вопросы заключения коллективных договоров, реализации мер социальной поддержки работников, организации безопасных условий труда.
Основными, приоритетными направлениями в работе областной организации профсоюзов является защита социально-трудовых отношений, контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде, организация культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы.
– А чем сейчас, в начале 2025 года, живёт ваша профсоюзная организация и какие задачи решает?
– В Псковской областной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации сейчас проходит отчётно-выборная кампания. Почти во всех территориальных и первичных организациях уже прошли собрания и конференции, на которых были избраны на новый срок председатели и утверждены планы на следующий отчётный период.
Завершится действие отчётов и выборов областной конференцией, которая состоится 16 апреля 2025 года, где делегаты будут избирать председателя Псковского областного совета профсоюзов.
– Результаты отчётов радуют? Какими достижениями можете похвастаться?
– В отчётном периоде проделана огромная работа по увеличению и сохранению профсоюзного членства. Удалось увеличить рост своих рядов и создать более 20 первичных профсоюзных организаций. Областная организация проводила обучающие семинары по различным направлениями, смотры-конкурсы, туристические слёты и культурно-массовые мероприятия.
– Вы упомянули о том, что на конференции предстоит избрать председателя Псковского облсовпрофа. Кого вы видите кандидатом на этот пост и почему?
– В воплощении уставных задач нашей организации в последние пять лет большую организационную и юридическую помощь оказывал Псковский облсовпроф. Профобъединение под руководством Игоря Иванова является профессиональной и грамотной командой. Поэтому на заседании коллегиального органа было принято единогласное решение выдвинуть на должность председателя Псковского облсовпрофа именно Игоря Олеговича Иванова.
Я лично знаю его много лет и только с положительной стороны. Целеустремлённый и справедливый руководитель, ставящий общественные профсоюзные вопросы выше личных. Человек, сумевший объединить команду единомышленников – председателей отраслевых профсоюзов и профсоюзных комитетов – ради величия профсоюзного движения. За период работы в качестве председателя он сумел сохранить профсоюзное имущество и вывести профсоюзные санатории из предбанкротного состояния, в которое лечебные учреждения были загнаны предыдущими органами правления. Уверена, что Игоря Олеговича, несомненно, поддержит большинство отраслевых профсоюзов.
Беседовал Константин Козловский
Историческую лестницу обнаружили реставраторы в Рождественской церкви Мальского монастыря
Руководитель компании по домостроению: Сейчас идёт тренд на локации, где отсутствует цивилизация
99-летие отметил участник Великой Отечественной войны Виктор Парамонов из Опочецкого округа
Муниципальный этап Лиги дебатов «Истина» прошёл на базе Центра образования Опочецкого округа