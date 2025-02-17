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Общество

Историческую лестницу обнаружили реставраторы в Рождественской церкви Мальского монастыря

В Рождественской церкви Мальского монастыря в Печорском муниципальном округе полностью раскрыты неизвестные ранее исторические объёмы и каменная лестница, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«В Рождественском храме, памятнике архитектуры XVI века, срочно требуются противоаварийные работы. В ходе исследования была обнаружена ранее неизвестная историческая лестница, ведущая к центральному входу в подцерковье, где находится святой источник. Также были выявлены многочисленные утраты архитектурных элементов», – сообщили специалисты.

В сооружении также были обнаружены утраты и дефекты каменных опорных столбов подцерковья, требующие срочного ремонта. «Были подготовлены предложения по восстановлению утраченных элементов. Проект противоаварийных работ был разработан в соответствии с поставленной задачей и Федеральным законом № 73 под контролем органа охраны», – добавили реставраторы.

Отметим, что монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, построенные в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Мужской православный Мальской Спасо-Рождественский монастырь, действующий в Печорском округе, был основан как место для монашеского жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Он находится в 18 километрах к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, рядом с деревней Малы.

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и находится под государственной охраной. Автор проекта реставрации — М. Фриновский.

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