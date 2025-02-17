Виды полезного хлеба назвала врач-диетолог

22:52, 17 февраля 2025, ПАИ

Самым ценным в рационе является цельнозерновой хлеб. Виды полезного хлеба и их преимущества перечислила врач – диетолог-гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1».

Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем белый хлеб.

«Особенность цельнозернового хлеба в том, что он производится из муки, которая сохраняет оболочку зерна с зародышем. Благодаря этому хлеб становится более питательным», – рассказала специалист.

Также она предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске.

Ранее сообщалось, что названы самые подорожавшие с 3 по 10 февраля продукты в Псковской области.