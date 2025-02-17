Виды полезного хлеба назвала врач-диетолог
Самым ценным в рационе является цельнозерновой хлеб. Виды полезного хлеба и их преимущества перечислила врач – диетолог-гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1».
Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем белый хлеб.
«Особенность цельнозернового хлеба в том, что он производится из муки, которая сохраняет оболочку зерна с зародышем. Благодаря этому хлеб становится более питательным», – рассказала специалист.
Также она предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске.
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