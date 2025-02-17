Искусственный интеллект и соцсети стали темами дебатов пыталовских школьников

23:40, 17 февраля 2025, ПАИ

Муниципальный этап Лиги дебатов «Истина» прошёл в Пыталово сегодня, 17 февраля. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Четыре команды отстаивали честь своих образовательных организаций и состязались в ораторском искусстве, умении доказывать оппонентам свою точку зрения. И нужно отметить, это была непростая задача!» – отметила Вера Кондратьева.

Командам учащихся 10–11-х классов предстояло подискутировать на тему искусственного интеллекта и его внедрения в образовательные программы школ, а 8–9-е классы рассуждали, приводят ли социальные сети к одиночеству. Компетентное жюри оценивало полноту аргументации, ораторские навыки, умение работать в команде и отвечать на вопросы соперничающей команды.

Победителями стали команды «Барс» (Белорусская средняя школа) и «Скиф» (Гавровская средняя школа).

Ранее сообщалось, что муниципальный этап региональной Лиги дебатов «Истина» прошёл на базе Центра образования Опочецкого округа.