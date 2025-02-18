Света временно не будет в псковской деревне Северик

09:51, 18 февраля 2025, ПАИ

Света временно не будет в деревне Северик Псковского района сегодня, 18 февраля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Электроснабжение частично отключат с 10:00 до 17:00 в Новом переулке, на улицах Сиреневой и Северной.

Свет отключают для замены трансформатора.