Света временно не будет в псковской деревне Северик
Света временно не будет в деревне Северик Псковского района сегодня, 18 февраля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Электроснабжение частично отключат с 10:00 до 17:00 в Новом переулке, на улицах Сиреневой и Северной.
Свет отключают для замены трансформатора.
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