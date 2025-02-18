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Спорт

Три серебра выиграла сборная Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо

Три серебряные медали выиграли спортсмены сборной Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо, которые прошли в Ярославле с 14 по 16 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

  • Три серебра выиграла сборная Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Три серебра выиграла сборная Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Три серебра выиграла сборная Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо
    Фото: Илья Кучеров

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов со всей России. «Это позволило создать высокую конкуренцию, ведь в каждой из категорий было более 20 спортсменов», – отметил Кучеров.

В результате участники областной сборной Артём Андреев и Фёдор Васильев выиграли серебряные медали в возрастной группе 12-13 лет, а Артемий Воронцов занял второе место среди мужчин и получил специальный приз «За волю к победе».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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