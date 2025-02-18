Три серебра выиграла сборная Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо

10:28, 18 февраля 2025, ПАИ

Три серебряные медали выиграли спортсмены сборной Псковской области на всероссийских соревнованиях по кудо, которые прошли в Ярославле с 14 по 16 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров





В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов со всей России. «Это позволило создать высокую конкуренцию, ведь в каждой из категорий было более 20 спортсменов», – отметил Кучеров.

В результате участники областной сборной Артём Андреев и Фёдор Васильев выиграли серебряные медали в возрастной группе 12-13 лет, а Артемий Воронцов занял второе место среди мужчин и получил специальный приз «За волю к победе».

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