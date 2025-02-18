В Порховском районе проводят проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре

10:33, 18 февраля 2025, ПАИ

Проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре проводят в Порховском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Возгорание произошло в частном жилом доме в деревне Старые Буриги в понедельник, 17 февраля. При пожаре сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин: 62-летнего хозяина дома и его 51-летнего соседа.

Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки. Сейчас по материалу проверки назначили пожарно-техническую и медицинские судебные экспертизы, специалисты проводят проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.