Благодаря работе псковского УФСБ религиозному функционеру из Польши запрещён въезд в Россию до 2059 года

10:47, 18 февраля 2025, ПАИ

В результате оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области, закрыт въезд в Россию гражданину Польши – функционеру религиозной организации, признанной решением Верховного суда РФ экстремистской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что деятельность мужчины несёт угрозу обороноспособности и безопасности России.

Въезд в страну ему запрещён до 2059 года.