Благодаря работе псковского УФСБ религиозному функционеру из Польши запрещён въезд в Россию до 2059 года
В результате оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области, закрыт въезд в Россию гражданину Польши – функционеру религиозной организации, признанной решением Верховного суда РФ экстремистской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что деятельность мужчины несёт угрозу обороноспособности и безопасности России.
Въезд в страну ему запрещён до 2059 года.
С 81-й годовщиной освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей губернатор
Не только барсики, но и бобры: как идёт работа над новым мультфильмом Школы креативных индустрий Пскова
Татьяна Никитина возглавит управление информационной политики правительства Псковской области
«Про Псковскую область снимать и снимать»: режиссёр драмы «Семь вёрст до рассвета» рассказал о выборе мест для съёмок
«Сердце бьётся чаще в этих местах»: Фёдор Добронравов поделился впечатлениями о съёмках в Невельском районе