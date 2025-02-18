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Спорт

Чемпионат по зимнему дрифту пройдёт в Пскове

Чемпионат Псковской области по зимнему дрифту пройдёт на улице Яна Райниса в Пскове 23 февраля, сообщается в группе Drift mania 60 в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат по зимнему дрифту пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

Для участия в соревнованиях допускаются легковые автомобили серийного производства, а также кузовные авто. Транспорт должен быть оборудован ремнями безопасности, а пилоту необходимо иметь шлем.

Все спортсмены сначала пройдут квалификационный отбор, по итогам которого будет сформирована сетка для парного дрифта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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