Чемпионат по зимнему дрифту пройдёт в Пскове

12:13, 18 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат Псковской области по зимнему дрифту пройдёт на улице Яна Райниса в Пскове 23 февраля, сообщается в группе Drift mania 60 в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в соревнованиях допускаются легковые автомобили серийного производства, а также кузовные авто. Транспорт должен быть оборудован ремнями безопасности, а пилоту необходимо иметь шлем.

Все спортсмены сначала пройдут квалификационный отбор, по итогам которого будет сформирована сетка для парного дрифта.

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