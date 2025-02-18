Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, вечером 17 февраля произошло возгорание автомобиля Audi-80 1993 года выпуска на улице 2-я Торфяная в Пскове. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
Также жилой дом горел в деревне Старые Буриги Порховского муниципального округа. При ликвидации пожара обнаружили тела двух мужчин: 62-летнего хозяина дома и его 51-летнего соседа. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри дома.
Кроме того, возгорание сажи в трубе отопительной печи ликвидировали в жилом доме на улице Центральной в деревне Миритиницы Локнянского муниципального округа. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
Помимо этого, горело здание в деревне Носово Пыталовского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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