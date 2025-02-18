Площадку в центре Пушкинских Гор под ресторан или гостиницу предлагают инвесторам

11:43, 18 февраля 2025, ПАИ

Площадку в Пушкинских Горах под ресторан или гостиницу предлагают инвесторам, сообщили ПАИ в Фонде инвестразвития Псковской области.

Участок площадью 0,15 га находится в центре посёлка на улице Пушкинской, 11. Земельный участок – в частной собственности и предназначен для использования в зоне делового, общественного и коммерческого значения. На месте есть электроэнергия (точка подключения на участке), муниципальное водоснабжение слабой мощности, муниципальная канализация (требуется замена внутри здания) и котельная, которая требует полной реконструкции.

«Расположение в историческом культурном месте, у музея-заповедника «Михайловское», обеспечивает высокий поток туристов и местных жителей», – добавили в фонде, уточнив, что преимуществом также является гибкость в выборе формата бизнеса, готовая инфраструктура и потенциальная поддержка со стороны местных властей.

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