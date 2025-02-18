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Общество

Обновлённый офис ВТБ открылся в Пскове на улице Некрасова

Офис ВТБ открылся на улице Некрасова, 38/25 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в банке.

Фото предоставлено банком

Бывшее отделение банка «Открытие» успешно трансформировали в рамках интеграции банков. Также в этом здании теперь расположены административные подразделения ВТБ в Псковской области.

В отделении можно получить финансовую консультацию, оформить любые виды предоставляемых банковских продуктов и сервисов для физических лиц. Подтвердить операции и подписать документы посетители могут также с помощью приложения ВТБ Онлайн. Кроме прочего, в отделении предусмотрен бесплатный Wi-Fi. В зоне самообслуживания с круглосуточным доступом установлены два банкомата.

«Современный и комфортный офис на Некрасова рассчитан на большой поток горожан и гостей города. Несмотря на растущий охват цифровых дистанционных сервисов и выездного обслуживания, ВТБ развивает сеть отделений – как открывая и модернизируя собственные офисы в удобных для клиентов локациях, так и интегрируя отделения банков, ранее вошедших в группу ВТБ. Это помогает нам быть ближе к клиентам», – отметил управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. График работы административных подразделений и приём корреспонденции – будние дни с 9:00 до 18:00.

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