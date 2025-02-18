С 81-й годовщиной освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей губернатор

12:33, 18 февраля 2025, ПАИ

С 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Плюсского муниципального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Обращение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла за ратные подвиги и трудовые свершения», – отметил губернатор.

Важно, что сегодня жители особое внимание уделяют сохранению памяти о Великой Отечественной войне, благоустраивают мемориалы, рассказывают детям истории про подвиги героев, подчеркнул он.

Накануне праздника ребята из детского сада также почтили память воинов, освободивших Плюсскую землю от фашистских захватчиков, заключил Михаил Ведерников.