52 тысячи рублей получила великолучанка за испорченный из-за выбоины автомобиль

12:48, 18 февраля 2025, ПАИ

Из-за выбоины на дороге жительница Великих Лук едва не оставила колёса автомобиля на мосту через Ловать. В иске о возмещении материального ущерба женщина сообщила, что её автомобиль получил повреждения в виде деформации правых колес передней и задней оси. Истец посчитала, что причиной ДТП стало ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию дорог со стороны дорожно-строительного управления города, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Однако суд установил, что для координации работ по содержанию дорог и контроля их состояния администрация Великих Лук создала управление жилищно-коммунального хозяйства, которое заключило контракт на ремонт дорог с индивидуальным предпринимателем.

Однако подрядчик нарушил условия муниципального контракта и не выполнил работы в установленные сроки, за что заказчик начислил пени. Суд также установил, что если бы предприниматель выполнил дорожные работы вовремя, то ДТП бы не произошло.

Требования истца удовлетворены, и с индивидуального предпринимателя взыскано более 52 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба.