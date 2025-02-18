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Общество

На вопросы псковичей ответили сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова

Сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова провели приём граждан в региональной общественной приёмной «Единой России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото пресс-службы Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Всего к сенаторам обратились 19 человек. К Алексею Наумцу жители чаще всего обращались с вопросами, которые касаются установления статуса военнослужащего, а также поиска пропавших без вести. Кроме прочего, запросы были связаны и с консультациями по получению удостоверения ветерана боевых действий, а также справок участников СВО для членов их семей.

Наталье Мельниковой псковичи адресовали вопросы, которые касались социального и пенсионного обеспечения.

Каждый из обратившихся получил консультацию и разъяснения. Для более глубокой проработки поднятых вопросов подготовят письменные ответы, заверили в партии.

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