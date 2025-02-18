Ремонтные работы продолжаются в котельной в посёлке Заплюсье

13:07, 18 февраля 2025, ПАИ

Ремонтные работы продолжаются в котельной в посёлке Заплюсье. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова в своём телеграм-канале.

По её словам, вчера после наладки в работу запустили три котла, а температура на подачу тепла начала выравниваться. Однако уже ночью вышел из строя транспортёр на подачу щепы.

Работы продолжаются, отметила глава округа. Она также принесла извинения жителям за неудобства.

Ранее сообщалось, что учебный день сократили в Заплюсской средней школе из-за аварии в котельной.