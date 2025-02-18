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Общество

Ремонтные работы продолжаются в котельной в посёлке Заплюсье

Ремонтные работы продолжаются в котельной в посёлке Заплюсье. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова в своём телеграм-канале.

По её словам, вчера после наладки в работу запустили три котла, а температура на подачу тепла начала выравниваться. Однако уже ночью вышел из строя транспортёр на подачу щепы.

Работы продолжаются, отметила глава округа. Она также принесла извинения жителям за неудобства.

Ранее сообщалось, что учебный день сократили в Заплюсской средней школе из-за аварии в котельной.

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