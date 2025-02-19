Опубликованы бланки акции «Губернаторский дневник» за второй триместр

11:06, 19 февраля 2025, ПАИ

С 19 февраля можно скачать бланк для оценок в 12-й акции «Губернаторский дневник» за зимние месяцы. Помимо ПАИ они также опубликованы в официальной группе «Губернаторского дневника» в социальной сети «ВКонтакте».

Приём заявок начнется с 1 марта, все они принимаются только в электронном виде.

Сбор заявок с пятёрками за декабрь, январь и февраль будет проходить до 10 марта включительно. Бланки с оценками могут прислать только школьники из школ Псковской области за исключением школьников Пскова. Их отличные оценки мы будем принимать в мае за весь год. Так же как и в прошлом году, в акции не могут принимать участие школьники – победители прошлых лет.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать, вместе с учителем заполнить все графы, внести количество только отличных оценок по каждому предмету, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке по ссылке.

В бланк заносятся только пятёрки из классного журнала за зиму, указывается только итоговое количество пятёрок. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются, их включать в общее количество оценок не надо.

Итоги за зимние месяцы учебы мы подведём и опубликуем 17 марта.

Напомним, что в первом триместре псковские школьники – участники акции заработали почти 17 тысяч пятёрок. Заявки на конкурс прислали 140 школьников практически из всех районов Псковской области, за исключением Палкинского и Новоржевского.

Главный стимул и подарок для участников школьной акции – встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Победители встречаются с главой региона за чашкой чая, они могут задавать интересующие их вопросы, посещают кабинет, знакомятся с работой правительства.

Второй год партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк». Он также продолжает радовать своих клиентов выгодными предложениями и современными финансовыми инструментами. Накопительный счёт в «Альфа-банке» – это удобный способ сохранить и приумножить свои сбережения, сохраняя доступ к средствам в любой момент.

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Следите за новостями акции в официальной группе «Губернаторский дневник в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

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*Фиджитал

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