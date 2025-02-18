37-летний горожанин катался по Пскову с поддельным водительским удостоверением
37-летний горожанин катался по Пскову с поддельным водительским удостоверением, сообщили ПАИ в прокуратуре.
В апреле 2024 года, не желая проходить обучение вождению и сдавать экзамены, пскович купил поддельное водительское удостоверение. В конце октября 2024 года его за рулём остановили инспекторы ГИБДД, которым он предъявил поддельное удостоверение. После этого злоумышленника передали полиции.
Теперь псковичу грозит год колонии.
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