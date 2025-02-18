Шахматный турнир среди воспитанников школ-интернатов прошёл в Псковской области

16:30, 18 февраля 2025, ПАИ

Шахматный турнир для детей, нуждающихся в социальной поддержке, прошёл в Опочецкой школе-интернате. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области













По результатам состязаний победу одержали ученики Псковского центра специального образования № 1. На втором месте – шахматисты Порховской школы-интерната. Замкнули лидирующую тройку спортсмены специального учебно-воспитательного учреждения Невельского района.

Победители соревнований примут участие во всероссийском турнире, который пройдёт в Сочи.

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