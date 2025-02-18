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Общество

Зубры на постоянной основе могут поселиться в нацпарке «Себежский»

Эксперты рассчитывают на то, что зубры поселятся на территории национального парка «Себежский» на постоянной основе. Это в том числе позволит не допустить зарастания сельхозземель в Себежском районе, заявила директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

Надежда Подоплёкина. Фото: ПАИ

«Заказник «Красный бор», который граничит с национальным парком «Себежский», уже 25 лет разводит и выпускает в дикую природу и зубров, и ланей, и благородных оленей. Всё это можно видеть на территории нашего национального парка. Более того, прошлой осенью к нам обратились коллеги, потому что часть зубров ушла даже не в наш парк, а куда-то по региону, минуя парк», – отметила Надежда Подоплёкина.

Три зубра попали в фотоловушку в одном из охотничьих угодий региона в октябре 2024 года в Псковской области. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы установить подкормочные площадки для зубров на территории парка на границе с Белоруссией.

«Зубры на меня произвели неизгладимое впечатление. Я сама однажды в Орловском полесье увидела в лесу зубра. Это неизгладимое впечатление, когда огромный зубр по имени Вася тихонечко к тебе подходит, а размером он с машину «Патриот». <…> Мы хотим, чтобы парк стал для них местом обитания», – сказала гостья студии.

Один из вопросов, который есть в Себежском районе, это зарастание сельхозземель, обратила внимание Надежда Подоплёкина.

«Земли зарастают, борщевиком в том числе, и бороться с этим сложно. И зарастают кустарником, а зубры будут поддерживать наши культурные ландшафты. Думаю, борщевик мы выкосим, а они будут есть другую растительность. А ещё по опыту коллег знаю, что зубры очень любят яблоки. На территории парка очень много деревень, где яблони остались», – заключила она.

Напомним, что зубр занесён в Красную книгу России.

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