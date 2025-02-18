Россияне участвуют в чемпионате Европы по стрельбе из лука в нейтральном статусе

17:08, 18 февраля 2025, ПАИ

Российские лучники принимают участие в чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в нейтральном статусе. Соревнования проходят в турецком Самсуне и продлятся до 23 февраля. Об этом ПАИ сообщил участник чемпионата, великолучанин Илья Силаев.

В Самсуне в это же время проходит и первенство Европы. В соревнованиях участвуют спортсмены из Хорватии, Дании, Фарерских островов, Франции, Исландии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии и Турции, а также нейтральные спортсмены из России. Среди россиян: Кирилл Егошин, Татьяна Щетинина, Арина Черкезова, Елизавета Махненко, Екатерина Румянцева, Арсалан Балданов, Максим Малафеев, Бальжин Дамдинова, Нуриниссо Махмудова, Мария Тараярова, Бато Ангархаев, Иван Жулин, а также великолучанин Илья Силаев.

Сегодня, 18 февраля, состоялась официальная пристрелка, а уже завтра стартует квалификация. «На щите со мной стоит второй номер мирового рейтинга, в один подход со мной стреляет четвёртый номер, а за мной – шестой», – отметил бронзовый призёр первенства России в блочном луке Илья Силаев.

Напомним, что в конце прошлого года российских юниоров допустили на международные соревнования в нейтральном статусе. Они смогут участвовать только в индивидуальном зачёте состязаний.

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