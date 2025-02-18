Подписано соглашение между Псковской областью и парком «Патриот»: школьники побывают там уже на весенних каникулах

17:25, 18 февраля 2025, ПАИ

Правительство Псковской области и центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подписал соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор парка «Патриот» Игорь Барсков в представительстве региона в Москве.

Михаил Ведерников отметил, что в начале февраля вместе с семьёй посещал парк. «Мы остались под большим впечатлением. Тогда решили проработать возможность организации экскурсий для ребят из Псковской области. Чтобы наша молодежь могла вживую увидеть технику и оружие Вооруженных Сил России, познакомиться с военной историей Отечества, стать участниками образовательных проектов и массовых мероприятий, которые здесь проводятся. Наши устные договорённости теперь перенесены на бумагу. Символично, что это произошло в Год защитника Отечества», – подчеркнул губернатор.

Парк «Патриот» будет оказывать консультационную помощь в оформлении выставочных пространств и организовывать экскурсии для детей и молодежи из Псковской области.

Первая группа ребят – дети участников специальной военной операции, представители патриотических движений, отличники учебы и активисты – посетят центральный парк «Патриот» уже во время весенних каникул.

Директор парка «Патриот» Игорь Барсков поблагодарил правительство региона за сотрудничество и оперативное решение вопросов взаимодействия.

«Парк «Патриот» – уникальная площадка, которая задумывалась как объект сохранения нашей истории и героических традиций. Хотим, чтобы это соглашение послужило примером для других регионов России. Мы готовы принимать не только детей, но и студентов, ветеранов, а также делать все, чтобы люди гордились историей нашей страны», – отметил Игорь Барсков.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» – выставка техники всех видов и родов войск, множество тематических экспозиций, тактические игры, полоса препятствий, стрельба из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы. На территории 3500 гектаров работает 20 тематических площадок.