Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подписано соглашение между Псковской областью и парком «Патриот»: школьники побывают там уже на весенних каникулах

Правительство Псковской области и центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подписал соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор парка «Патриот» Игорь Барсков в представительстве региона в Москве.

Фото: pskov.ru

Михаил Ведерников отметил, что в начале февраля вместе с семьёй посещал парк. «Мы остались под большим впечатлением. Тогда решили проработать возможность организации экскурсий для ребят из Псковской области. Чтобы наша молодежь могла вживую увидеть технику и оружие Вооруженных Сил России, познакомиться с военной историей Отечества, стать участниками образовательных проектов и массовых мероприятий, которые здесь проводятся. Наши устные договорённости теперь перенесены на бумагу. Символично, что это произошло в Год защитника Отечества», – подчеркнул губернатор.

Парк «Патриот» будет оказывать консультационную помощь в оформлении выставочных пространств и организовывать экскурсии для детей и молодежи из Псковской области.

Первая группа ребят – дети участников специальной военной операции, представители патриотических движений, отличники учебы и активисты – посетят центральный парк «Патриот» уже во время весенних каникул.

Директор парка «Патриот» Игорь Барсков поблагодарил правительство региона за сотрудничество и оперативное решение вопросов взаимодействия.

«Парк «Патриот» – уникальная площадка, которая задумывалась как объект сохранения нашей истории и героических традиций. Хотим, чтобы это соглашение послужило примером для других регионов России. Мы готовы принимать не только детей, но и студентов, ветеранов, а также делать все, чтобы люди гордились историей нашей страны», – отметил Игорь Барсков.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» – выставка техники всех видов и родов войск, множество тематических экспозиций, тактические игры, полоса препятствий, стрельба из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы. На территории 3500 гектаров работает 20 тематических площадок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 февраля 2025

Александр Хлопков вручил медаль в честь 80-летия Победы ветерану из Псковского района
18 февраля 2025

С падением курса доллара псковичи стали активнее интересоваться отдыхом за границей
18 февраля 2025

Абитуриенты ПсковГУ поделились эмоциями от дня открытых дверей и планами на будущее
18 февраля 2025

Стало известно, какие непродовольственные товары в Псковской области подорожали больше остальных
18 февраля 2025

«Псковская провинция» отправляется в зону СВО
18 февраля 2025

Патриотические мероприятия по всей Псковской области проводят волонтёры Победы
18 февраля 2025

Подписано соглашение между Псковской областью и парком «Патриот»: школьники побывают там уже на весенних каникулах
18 февраля 2025

Станислав Стармолотов принял участие в стратегической сессии Росавтодора

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...