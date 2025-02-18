Уборщики снега одеты не по форме – псковская инспекция труда

17:55, 18 февраля 2025, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области в очередной раз вынесла предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства в отношении организаций жилищно-коммунального обслуживания. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Сотрудники инспекции проводили мониторинг интернет-ресурсов. Во время этого они нашли фотографии, на которых сотрудники организаций жилищно-коммунального обслуживания были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали меры безопасности. Кроме того, рядом с ними отсутствовали знаки и сигнальные ограждения.

«Основанием для вынесения предостережений стала информация, полученная в ходе мониторинга средств массовой информации, о выявленных фактах несоблюдения требований безопасности при уборке снега с крыш зданий», – сообщили в ведомстве.