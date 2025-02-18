Одна полоса движения на участке Кузнецкого моста закрыта в Пскове сегодня
Одна полоса проезжей части на участке Кузнецкого моста в Пскове будет закрыта до 22:00 сегодня, 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Движение будет ограничено на участке при движении от улицы Индустриальной в сторону улицы Карла Маркса. Это связано с проведением аварийных дорожных работ.
Ранее сообщалось, что участок улицы Великорецкой в Пскове будет закрыт для движения.
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