Одна полоса движения на участке Кузнецкого моста закрыта в Пскове сегодня

18:29, 18 февраля 2025, ПАИ

Одна полоса проезжей части на участке Кузнецкого моста в Пскове будет закрыта до 22:00 сегодня, 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение будет ограничено на участке при движении от улицы Индустриальной в сторону улицы Карла Маркса. Это связано с проведением аварийных дорожных работ.

Ранее сообщалось, что участок улицы Великорецкой в Пскове будет закрыт для движения.